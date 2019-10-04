ABD'de işsizlik 50 yılın dibini gördü

04 Ekim 2019

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Eylül'de 136 bin arttı. bu 4 ayın en düşük artışı olarak kayda geçti, işsizlik oranı yüzde 3.5'e geriledi. Beklenti istihdamın 145 bin artması, işsizlik oranının yüzde 3.7'de kalmasıydı.

Açıklanan verilerin ardından ABD'de işsizlik oranı 1969 yılından bu yana en düşük seviyelere inmiş oldu.

Ortalama saatlik kazançlar geçen yıla kıyasla yüzde 2.9 arttı, bu bir yıldan fazla sürenin en düşük artışı oldu. Saatlik kazançlar aylık bazda yüzde 0.2 artış beklenirken değişmedi. İşgücüne katılım oranı Eylül'de beklentiye paralel olarak yüzde 63.2 oldu. Önceki 2 ayın istihdam verisi de toplam 45 bin yukarı yönlü revize edildi.