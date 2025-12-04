ABD'de işsizlik başvuruları 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de 29 Kasım'da sona eren haftaya ilişkin mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik başvuruları 191.000 olarak açıklandı. Böylece başvurular, bir önceki haftanın revize edilen 218.000 seviyesine göre 27.000 düşerken, Eylül 2022'den bu yana görülen en düşük düzeye indi. Piyasa beklentisi 220.000 seviyesindeydi.

Dört haftalık işsizlik başvuruları da geriledi

Dört haftalık ortalama işsizlik başvuruları da gerilemeye devam ederek 214.750'ye indi. Bu rakam, önceki haftanın yukarı yönlü revize edilen 224.250 seviyesinin 9.500 altında gerçekleşti.

22 Kasım haftasına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,3 ile değişmedi. Aynı hafta için sigortalı işsiz sayısı ise 1.939.000 olarak kaydedildi. Bu veri, revize edilen önceki haftaya kıyasla 4.000 kişilik düşüşe işaret ediyor. Sigortalı işsizliğin dört haftalık ortalaması da 1.945.250'ye gerileyerek önceki haftanın revize edilen seviyesinin 6.250 altına indi.