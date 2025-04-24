ABD'de işsizlik başvuruları beklentilere paralel arttı

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunan kişi sayısı, 19 Nisan haftasında 222 bine yükseldi. Bu artış, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın yayımladığı haftalık verilere göre, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin kişilik artış yaşandı. Daha önce 215 bin olarak açıklanan rakam ise 216 bine revize edildi.

Verilere göre, 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 750 kişi azalarak 220 bin 250'ye geriledi. 12 Nisan ile biten haftada ise işsizlik maaşından yararlanmaya devam eden kişi sayısı 37 bin azalarak 1 milyon 841 bin olarak kaydedildi.