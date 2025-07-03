ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de 28 Haziran haftasında ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 233 bine gerileyerek piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

İşsizlik maaşı başvuruları 4 bin kişi azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan haftalık verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azaldı. Beklentiler, başvuru sayısının 240 bin olacağı yönündeydi. Ayrıca önceki haftaya ait veri 236 binden 237 bine revize edildi.

Son verilerle birlikte, dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da 3 bin 750 kişi azalarak 241 bin 500'e indi.

Öte yandan, 21 Haziran itibarıyla devam eden işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 964 bin seviyesinde sabit kaldı. Bu rakam, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek düzey olmayı sürdürüyor.