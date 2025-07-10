ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Temmuz haftasında 227 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Düşüş eğilimi üst üste dördüncü haftaya taşınırken, devam eden başvuru sayıları Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunan kişi sayısı, 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, başvurular bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azaldı. Ekonomistler bu dönemde başvuru sayısının 236 bin olmasını bekliyordu.
Önceki haftaya ait veriler revize edildi
Üst üste 4 haftadır düşen işsizlik maaşı başvuruları sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 236 bin olması yönündeydi. Önceki haftaya ait veriler ise 233 binden 232 bine revize edildi.
Öte yandan, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 5 bin 750 azalarak 235 bin 500’e geriledi.
Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 28 Haziran haftasında 10 bin artarak 1 milyon 965 bine ulaştı. Bu veri, Kasım 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti.