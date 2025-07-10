ABD’de işsizlik başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunan kişi sayısı, 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, başvurular bir önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi azaldı. Ekonomistler bu dönemde başvuru sayısının 236 bin olmasını bekliyordu.

Önceki haftaya ait veriler revize edildi

Üst üste 4 haftadır düşen işsizlik maaşı başvuruları sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 236 bin olması yönündeydi. Önceki haftaya ait veriler ise 233 binden 232 bine revize edildi.

Öte yandan, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 5 bin 750 azalarak 235 bin 500’e geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 28 Haziran haftasında 10 bin artarak 1 milyon 965 bine ulaştı. Bu veri, Kasım 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret etti.