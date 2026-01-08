ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin altında kaldı

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin son veriler açıklandı. Buna göre, 3 Ocak ile biten haftada mevsimsellikten arındırılmış ilk işsizlik maaşı başvuruları 208 bin olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi, başvuruların 210 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Nisan 2024'ten bu yana en düşük seviye

Söz konusu veri, önceki haftanın revize edilmiş 200 bin düzeyine kıyasla 8 binlik artışa işaret etti. İlk başvuruların dört haftalık hareketli ortalaması ise 7 bin 250 düşüşle 211 bin 750 seviyesine geriledi. Bu rakam, Nisan 2024'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

27 Aralık ile sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı. Aynı dönemde devam eden işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 914 bine yükseldi. Bu rakam, önceki haftanın 1 milyon 858 bin olarak revize edilen verisine göre 56 binlik artış anlamına geliyor. Önceki haftaya ait veri ise 1 milyon 866 binden 1 milyon 858 bine aşağı yönlü güncellendi.

Devam eden başvuruların dört haftalık hareketli ortalaması 1 milyon 892 bin 750 olarak hesaplanırken, bu seviye bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 21 bin artış gösterdi.