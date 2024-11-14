ABD'de işsizlik başvuruları mayıstan sonra en düşük seviyede
ABD'de ekonominin gidişatına ilişkin göstergelerden olan işsizlik maaşı başvurularının sayısı açıklandı. Başvurular 9 Kasım haftasında 217 bin olarak kayda geçerken beklentinin altında geldi. Bu rakam aynı zamanda geçen mayıs ayından beri en düşük rakam
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ABD'de Merkez Bankası'nın da takip ettiği göstergelerden işsizlik maaşı başvuruları açıklandı.
Buna göre 9 Kasım haftasında 217 bin başvuru gelirken, sayı beklentinin altında kaldı. Ekonomistler başvuruların 224 bin seviyesinde gelmesini bekliyordu.
Başvuru sayısı mayıs ayından beri en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.
İşsizlik haklarından yararlanma başvurularının dört haftalık ortalaması 221 bin olarak açıklandı.