ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,8 milyon oldu

30 Nisan 2020

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede işsizlik maaşına başvuranların sayısı 24 Nisan'da sona eren haftada 3,8 milyon oldu. Beklenti başvuruların 3.5 milyon kişi olmasıydı.

Bir buçuk ayda 30 milyon kişi başvurdu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Martın son haftası 3,3 milyon kişi, Nisan ayının ilk iki haftasında 6,6 milyon kişi olarak açıklanmıştı. Ülkede, sonraki iki haftada gerçekleşen toplamda 9,6 milyon kişinin başvurduğu işsizlik maaşına geçen hafta gelen 3,8 milyon kişi daha eklendi. Böylece koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik faaliyetlerin durmasından bu yana son 1,5 ayda işsizlik maaşına toplam başvurular 30 milyona yaklaştı.

Koronavirüs salgınının etkileri görülmeye başlanmadan önce başvurular 50 yılın en düşük seviyeleri olan 200 binlerde seyrediyordu.