ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenti üstünde kaldı

27 Ağustos 2020

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 98 bin kişi azalarak 1 milyon 6 bine geriledi. Beklenti 1 milyon kişiye gerilemesiydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 104 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 107 bin kişi azalarak 1 milyon 68 bine düştü.

Diğer yandan, devam eden işsizlik başvuruları, 14 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 223 bin azalarak 14 milyon 535 bine geriledi.