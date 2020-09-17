ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenti üzerinde kaldı

17 Eylül 2020

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Eylül ile biten haftada, 860 bin kişiye geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azalarak 860 bin kişiye geriledi. Beklenti 850 bin kişiye gerilemesiydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta görülen 973 bin kişiden 51 bin kişi azalarak 912 bin kişiye düştü.

Diğer yandan, devam eden işsizlik başvuruları, 4 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 916 bin kişi azalarak 12 milyon 628 bine geriledi. Beklenti 13 milyon kişiye gerilemesiydi.