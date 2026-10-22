ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına indi

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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talep edenlerin sayısı, 17 Ekim'de sona eren haftada 6 bin kişi azalarak 194 bine geriledi.

Piyasada 200 bin olması beklenen başvurular, temmuz ortasından bu yana en düşük düzeye indi.

Dört haftalık ortalama da geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın haftalık verilerine göre, önceki haftanın başvuru sayısı 199 binden 200 bine revize edildi. Son haftadaki düşüşle birlikte dört haftalık ortalama da 1000 kişi azalarak 197 bin 750 oldu.

Devam eden başvurularda artış

İlk başvurulardaki gerilemeye karşılık, işsizlik maaşı almaya devam edenlerin başvurularında yükseliş kaydedildi.

Devam eden başvuru sayısı, 10 Ekim'de sona eren haftada önceki haftaya göre 25 bin artarak 1 milyon 728 bine ulaştı.