ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 215​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 16 Eylül ile biten haftada 201 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 202 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 23 Eylül ile biten haftada 211 bin seviyesine geriledi.ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 16 Eylül ile biten haftada 1.67 milyon seviyesine yükseldi.