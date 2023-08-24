ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​ kaldı

Ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 240​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD çalışma bakanlığının açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 12 Ağustos ile biten hafta için 239 nin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 240 bin olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 19 Ağustos ile biten haftada 236,750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 12 Ağustos ile biten haftada 1.7 milyon seviyesine geriledi.