ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​ kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 16 Eylül ile biten haftada ​201 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti​​. Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, daha önce 9 Eylül ile biten haftada 220 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 221 bin olarak revize edildi.​ ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 16 Eylül ile biten haftada 217 bin seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 9 Eylül ile biten haftada 1.662 milyon seviyesine geriledi.​