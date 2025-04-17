ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunan kişi sayısı, 12 Nisan ile sona eren haftada 215 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya göre 9 bin kişi azaldı. Ekonomistlerin bu döneme ilişkin tahmini ise 225 bin düzeyindeydi.

Önceki haftanın verisi revize edildi

Önceki haftanın verisi 223 binden 224 bine revize edildi. Bu gelişmeyle birlikte, dört haftalık ortalama başvuru sayısı da 2 bin 500 kişi azalarak 220 bin 750 seviyesine indi.

Öte yandan, 5 Nisan haftasında devam eden işsizlik maaşı başvuruları 41 bin artarak 1 milyon 885 bine yükseldi. Bu artış, istihdam piyasasında halen temkinli bir seyir izlendiğine işaret ediyor.