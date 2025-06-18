ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Haziran haftasında 245 bine gerileyerek beklentilerin hafif altında gerçekleşti.

Başvurular geçen haftaya göre 5 bin azaldı

Başvurular bir önceki haftaya kıyasla 5 bin azaldı. Piyasalarda bu döneme ilişkin beklenti 246 bin seviyesindeydi.

2023'ten bu yana en yüksek seviye

Önceki haftanın verisi ise 248 binden 250 bine revize edildi. Öte yandan dört haftalık ortalama başvuru sayısı 4 bin 750 artışla 245 bin 500'e yükselerek Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

7 Haziran ile sona eren haftada süregelen işsizlik başvuruları ise 6 bin kişi azalarak 1 milyon 945 bine indi.