ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

15 Ekim 2020

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 898 bin kişi arttı. Piyasaların beklentisi 840 bin civarında artış kaydedeceği yönündeydi. Bir önceki hafta için ise 840 bin kişi olan başvuru sayısı ise 845 bin olarak revize edildi. Ülkede devam eden işsizlik maaşı alan kişi sayısı ise 10 milyon 18 bin kişi olarak açıklandı.