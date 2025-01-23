ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvuruları 18 Ocak ile biten haftada 223,000 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Verilere göre 11 Ocak ile biten haftada 217,000 kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

Tarım dışı istihdam ise aralıkta 256.000 kişi artmıştı. Ekonomi geçen yıl ayda ortalama 186.000 pozisyon olmak üzere 2,2 milyon istihdam yaratırken, bu rakam 2023'te 3,0 milyona geriledi.

Reuters tahmini

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 220,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 18 Ocak ile biten haftada 213,500 seviyesine yükseldi. ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 11 Ocak ile biten haftada 1.899 milyon seviyesine yükseldi.