ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 8 Şubat'la biten haftada önceki haftaya kıyasla 7 bin kişi azalışla 213 bine düştü.

Piyasalar sayının 217 bin olmasını bekliyordu.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 219 binden 220 bine revize edildi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının azalması çalışan sayısının arttığını göstermesi bakımından ekonominin canlılığına işaret ediyor.

Ortalama da azaldı

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1000 kişi azalarak 216 bine indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 1 Şubat ile biten haftada 36 bin düşerek, 1 milyon 850 bine geriledi.