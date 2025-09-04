ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 30 Ağustos'ta sona eren haftada 8 bin kişi artarak 237 bine çıktı ve piyasa beklentisi olan 230 binin üzerinde gerçekleşti. 4 haftalık ortalama başvurular da 231 bine yükselirken, devam eden işsizlik maaşı başvuruları 4 bin kişi azalarak 1 milyon 940 bine geriledi.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 30 Ağustos ile biten haftada 237 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, başvurular bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşına başvuranların sayısının 230 bin olması yönündeydi.
Önceki haftanın verisi 229 bin olarak kaydedilmişti. Böylece 4 haftalık ortalama başvuru sayısı da 2 bin 500 artışla 231 bine yükseldi.
Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 23 Ağustos'ta sona eren haftada 4 bin kişi azalarak 1 milyon 940 bine geriledi.