ABD'de işsizlik maaşı başvuruları değişmedi

10 Eylül 2020

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Eylül ile biten haftada 884 bin kişide sabit kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerine göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla bir değişim göstermeyerek 884 bin kişide sabit kaldı. Beklenti 886 bin kişiye yükselmesiydi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 992 bin 500 kişiden 21 bin 750 kişi azalarak 970 bin 750 kişiye düştü.

Diğer yandan, devam eden işsizlik başvuruları, 28 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 393 bin artarak 13 milyon 385 bine geriledi.