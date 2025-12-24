ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalarak 214 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 224 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi de 224 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 750 azalarak artarak 216 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 13 Aralık ile biten haftada 38 bin artışla 1 milyon 923 bine yükseldi.