ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı

20 Ağustos 2020

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükseldi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 135 bin kişi artarak 1 milyon 106 bine çıktı.

Önceki hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşen ancak geçen hafta tekrar bu seviyenin üstüne çıkan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 925 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 963 binden 971 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 57 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 79 bin kişi azalarak 1 milyon 175 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 636 bin azalarak 14 milyon 844 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

Kaynak: AA