ABD'de işsizlik maaşı başvurularında gerileme

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin tersine gerileyerek dört haftanın en düşük seviyesine gerileyerek i şgücü piyasasının gücüne işaret ederek 192 bine düştü.

Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günü yayımladığı verilere göre ilk işsizlik maaşı başvuruları 3 bin düşüşle 192 bine gerilerken Bloomberg ekonomistler anketindeki medyan tahmin 200 bin olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan halihazırda bir hafta veya daha uzun süre işsizlik maaşı almış kişileri içeren devam eden başvurular ise 11 Şubat ile biten haftada 37 bin azalarak Aralık ayından bu yana en büyük düşüşü yaşayarak 1,65 milyona geriledi.

İstihdam piyasası, yaratılan güçlü istihdam, düşük işsizlik ve milyonlarca açık pozisyon dahil olmak üzere birçok önlem nedeniyle oldukça sıkılaşmış durumda. Politika yapıcılar işgücü piyasasının sağlamlığını enflasyonu yüksek tutan bir faktör olarak gördükleri için bu, Fed için önemli bir endişe kaynağı oldu.

Kesintiler bazı diğer sektörlere yayıldı

Çarşamba günü yayınlanan toplantı tutanaklarına göre, merkez bankasının bu ayın başlarındaki toplantısında, birkaç yetkili, işletmelerin son işe alım zorlukları nedeniyle işçileri elinde tuttuklarını belirtti. Pek çok iktisatçı, artan ekonomik belirsizliğe rağmen başvuruların tarihsel olarak düşük kalmasının bir nedeni olarak "emek istifleme" olarak bilinen bu uygulamaya işaret ediyor.

Kötümser bir işaret olarak ise artan işten çıkarmalar örnek gösteriliyor. Washington Post'a göre Meta Platforms Inc., binlerce işçiyi etkileyebilecek yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Kesintiler bazı diğer sektörlere yayılırken danışmanlık firması McKinsey’nin yaklaşık 2 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı belirtiliyor.