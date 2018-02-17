ABD'de İşsizlik nedeniyle yarım milyon kişi evsiz

17 Şubat 2018

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de hava sıcaklığı rekor seviyelere düşürken, ülkedeki yaklaşık 550 bin evsiz kış aylarının zor şartlarına karşı ayakta durmaya çalışıyor.

ABD'de geçen sene evsiz olan kişilerin 374 bini (yüzde 68) barınaklarda veya günübirlik kentsel konutlarda kalırken, 176 bini (yüzde 32) kamusal alanlarda yaşadı.

Ülkedeki 550 bin evsizin 355 bini (yüzde 64,5) yalnız başına hayatla mücadele eden bireylerden, 195 bini (yüzde 35,5) çocuklu ailelerden oluşuyor.

En fazla evsiz New York'ta

ABD'deki Evsiziliği Bitirmek İçin Ulusal Birlik adlı kar amacı gütmeyen kuruluşun verileri, ülkede evsizlerin en fazla olduğu bölgenin, finans merkezi olarak kabul edilen New York şehri ile yakınındaki New Jersey metropolitan bölgesi olduğunu gösteriyor.

Bu bölgede yaşayan toplam 20 milyon kişi içinde 86 bin evsiz bulunurken, bölgedeki 297 barınak ve 84 günübirlik kentsel konut soğuk kış aylarında evsizlerin yüksek talebini karşılamaya yetmiyor.

Chicago'da 19 binin üzerinde evsiz öğrenci var

ABD’nin Chicago kentinde 80 binden fazla kişinin sokaklarda yaşadığı tahmin ediliyor. Kentte dondurucu kış aylarında sokaklarda evsizlerin yoğunluğu dikkat çekiyor.

Yetkililer, evsizlerin donarak hayatını kaybetmemeleri için kış aylarında kentin farklı bölgelerinde çok sayıda sığınağı hizmete sokarken, bazıları da düzenledikleri yardım kampanyalarıyla bu kesime destek olmaya çalışıyor.

Chicagolu evsizler arasında öğrenci ve gaziler çoğunluğu oluşturuyor.

Araştırmalara göre, Chicago'da 19 binin üzerinde evsiz öğrenci olduğu tahmin edilirken, bu kişiler barınaklarda veya geçici aile konutlarında hem öğrenim görmeye çalışıyor, hem de yaşam mücadelesi veriyor.

Temel nedenlerin başında işsizlik geliyor

Uluslararası yardım kuruluşu The Salvation Army'nin araştırmasına göre, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de evsizliğin temel nedenlerinin başında işsizlik ve yoksulluk geliyor.

Ülkede işini herhangi bir nedenle kaybeden veya iş bulamayanlar, konut kredisi, sağlık sigortası masrafları, kişisel borçlar ve tüketici kredileri altında ezilirken zamanla ev taksitlerini veya kiralarını ödeyemiyor ve sokağa atılıyor.

Araştırmaya göre, bu kişilerin büyük bir oranı evsizler için hizmete sunulan düşük maliyetli konutlarda yer bulmakta sorun yaşıyor.

Federal ve yerel hükümetlerde evsizler için ayrılan bütçelerin son derece düşük olması nedeniyle yeni evsizler söz konusu konutlardan faydalanabilmek için bazen yıllarca beklemek ve sokakta yaşamak zorunda kalabiliyor.

Araştırmada, ayrıca, ABD'de evsizliğin nedenleri arasında fiziksel ve ruhsal bozukluklar, psikolojik sorunlar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kumar alışkanlığı, aile içi şiddet, bireyin sosyal ilişkilerinin bozulması gösteriliyor.

ABD'de rekor soğuklar

Bu yılın başında ülkede etkili olan soğuk hava dalgası ve kar fırtınaları hava sıcaklığında rekor düşük seviyelerin görülmesine neden olmuştu.

ABD'nin kuzey eyaletlerindeki kar fırtınalarında 60 binden fazla konut ve işyeri elektriksiz kalmış, 20'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Minnesota eyaletinde 1 Ocak'ta hava sıcaklığı - 33 dereceye kadar inerek 1936'dan beri eyalette en düşük sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

Ülkenin kuzeyindeki Güney Dakota eyaletinde de 1 Ocak'ta hava sıcaklığı -41 dereceye kadar indi ve bu bölgede 1916'dan beri görülen en düşük sıcaklık olarak kayıtlara girdi.

ABD'nin kuzeybatısındaki Montana eyaletinde ise 31 Aralık'ta termometreler - 45 dereceyi gösterdi. Bu, eyalette 1983'ten beri en düşük sıcaklık olarak tespit edildi.

Kaynak: AA