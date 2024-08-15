ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 7 bin azaldı

Mevsimsellikten arındırılmış ilk başvurulara ilişkin rakam 10 Ağustos'ta sona eren haftada, bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 7,000 azalarak 227,000 oldu.

Bir önceki haftanın seviyesi ise 1.000 artışla 233.000'den 234.000'e revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama 236.500 olarak gerçekleşirken, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 4.500 azaldı. Bir önceki haftanın ortalaması ise 250 artışla 240,750'den 241,000'e revize edildi.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 3 Ağustos'ta sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmemiş oranına göre değişmeyerek yüzde 1,2 oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı 3 Ağustos'ta sona eren hafta için bir önceki haftanın revize edilmiş seviyesine göre 7.000 azalarak 1.864.000 oldu. Bir önceki haftanın seviyesi ise 4,000 düşüşle 1,875,000'den 1,871,000'e revize edildi.

Dört haftalık hareketli ortalama, bir önceki haftanın revize edilmiş ortalamasına göre 1.000 artışla 1.862.000 oldu. Bu, ortalamanın 1.928.000 olduğu 27 Kasım 2021 tarihinden bu yana görülen en yüksek seviye. Bir önceki haftanın ortalaması 1.000 düşüşle 1.862.000'den 1.861.000'e revize edildi.