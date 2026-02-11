ABD'de istihdam beklentileri aştı

ABD'de ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Piyasa tahminlerinin 55-66 bin aralığında olduğu dönemde istihdam 130 bin artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı.

İstihdam artışı ağırlıklı olarak sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinden geldi. Buna karşılık federal hükümet ve finans faaliyetlerinde istihdam kaybı yaşandı. 2025 yılı genelinde aylık ortalama istihdam artışı 15 bin olarak hesaplandı.

Sağlık sektöründe istihdam arttı

Sağlık sektöründe istihdam ocakta 82 bin kişi arttı. Bu artışın 50 bini ayakta sağlık hizmetlerinde, 18 bini hastanelerde ve 13 bini bakım ve huzurevlerinde kaydedildi. Sektörde yıl genelindeki ortalama aylık artış 33 bin oldu.

Sosyal yardım alanında istihdam 42 bin artarken, bunun 38 bini bireysel ve aile hizmetlerinden kaynaklandı. İnşaat sektörü 33 bin kişilik istihdam artışı sağladı; bunun 25 bini konut dışı özel ticari projelerden geldi. İnşaat istihdamının 2025 boyunca genel olarak yatay seyrettiği belirtildi.

Öte yandan federal hükümette istihdam 34 bin azaldı. Ekim 2024'teki zirveden bu yana toplam düşüş 327 bine, yani yüzde 10,9'a ulaştı. Finans sektöründe ise 22 bin kişilik kayıp kaydedildi; Mayıs 2025'teki zirveden bu yana azalış 49 bine çıktı.

Ortalama saatlik kazançlar yükseldi

Ortalama saatlik kazançlar ocakta 15 sent artarak 37,17 dolara yükseldi ve aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,7 artış gösterdi. Özel sektör üretim ve gözetim dışı çalışanların saatlik kazancı 12 sent artışla 31,95 dolar oldu.

Özel sektör çalışanlarının ortalama haftalık çalışma süresi 0,1 saat artarak 34,3 saate çıktı. İmalat sektöründe haftalık çalışma süresi 40,1 saat, fazla mesai ise 2,9 saat olarak gerçekleşti.

Kasım ve aralık aylarına ilişkin istihdam verileri aşağı yönlü revize edildi. Kasım artışı 56 binden 41 bine, aralık artışı ise 50 binden 48 bine çekildi. Böylece iki ayın toplam istihdam artışı önceki açıklamaya kıyasla 17 bin daha düşük oldu.