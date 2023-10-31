ABD'de istihdam maliyeti beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait İstihdam Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ücret artışını ölçen İstihdam Maliyet Endeksi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 arttı.

Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde ikinci çeyrekte olduğu gibi yüzde 1 artması yönündeydi.

İstihdam maliyeti üçüncü çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 4,3'lük artış kaydetti.

Maaşlar yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 ve yan hak maliyetleri yüzde 0,9 arttı. Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti aynı dönemde yüzde 1 ve kamu çalışanlarının maliyeti yüzde 1,5'lik artış kaydetti.

Analistler, istihdam maliyetlerinin güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirterek, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilecek bir unsur olduğunu, ücret artışlarının yavaşlamasına ilişkin ilerlemenin durduğuna dair işaretlerin gelecek aylarda daha fazla faiz artışına neden olabileceğini kaydetti.