ABD'de ithalat fiyatları 4 yılın zirvesinde

ABD'de ithalat ve ihracat fiyatlarında şubat ayında dikkat çeken bir artış yaşandı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ithalat fiyatları şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 yükseldi. Bu artış, yaklaşık dört yılın en yüksek aylık yükselişi olarak kayıtlara geçti.

Enerji fiyatları etkili oldu

Verilere göre, petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş ithalat maliyetlerindeki artışın başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Petrol hariç ithalat maliyetleri de artış gösterdi. Bu kalemde fiyatlar, ocak 2022'den bu yana en güçlü yükselişle yüzde 1,2 arttı. Artışta özellikle sermaye malları ile otomobil dışı tüketim ürünlerindeki fiyat yükselişleri etkili oldu.

İhracat fiyatlarında da sert artış

Öte yandan ihracat fiyatları da şubat ayında yükseldi. ABD'nin ihracat fiyat endeksi, mayıs 2022'den bu yana en sert artışı kaydederek yüzde 1,5 arttı.