ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranının 2055'te yüzde 156'ya çıkması bekleniyor

CBO, 2025-2055 dönemine ilişkin uzun vadeli tahminlerinin yer aldığı Bütçe Görünümü Raporu'nu yayımladı. Raporda, bütçe açığının 2025'te CBO'nun projeksiyonlarında, kamu borcunun GSYH'ye oranının 2025-2055 döneminin her yılında arttığı aktarıldı.

Bu oranın 2029'da yüzde 107'ye yükselerek İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra ulaştığı tarihi zirveyi aşacağı belirtilen raporda, 2055 yılında yüzde 156'ya çıkacağı ve daha sonra da artışını sürdüreceği kaydedildi.

Raporda, "Böylesine büyük ve artan borç, ekonomik büyümeyi yavaşlatacak, ABD'nin yabancı borç sahiplerine yaptığı faiz ödemelerini artıracak ve mali ve ekonomik görünüm için önemli riskler oluşturacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

Toplam federal bütçe açığının gelecek 30 yıl boyunca ortalama GSYH'nin yüzde 6,3'ü kadar olacağına değinilen raporda, bunun son 50 yıldaki ortalamanın 1,5 katından daha fazla olduğu vurgulandı.

Raporda, 2055 yılında açığın GSYH'nin yüzde 7,3'üne ulaşarak tarihsel standartlara göre büyük kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Federal harcamaların gelecek 30 yıl boyunca artarak 2055 yılında GSYH'nin yüzde 26,6'sına ulaşacağı aktarılan raporda, bu seviyenin sadece İkinci Dünya Savaşı ve pandemi sırasında aşıldığına dikkat çekildi.

Raporda, özellikle gelecek 10 yıl içinde sosyal güvenlik harcamalarının bu artışı tetikleyeceği belirtildi.

Gelirlerin de genel olarak artmaya devam edeceği kaydedilen raporda, 2055 yılında GSYH'nin yüzde 19,3'üne ulaşacağına işaret edildi.

Raporda, son 30 yılda ortalama yüzde 2,5 olan ABD reel GSYH büyümesinin 2025-2055 döneminde yılda ortalama yüzde 1,6'ya düşeceği vurgulandı.

Ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesinin öngörüldüğü belirtilen raporda, 2055'te yüzde 1,4'lük büyüme beklendiği kaydedildi.