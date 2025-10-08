ABD'de kamu televizyonlarını ünlü ressam Bob Ross’un tabloları kurtaracak

ABD’de kamu yayıncılığına yönelik bütçe kesintilerinin ardından, ünlü ressam ve televizyon programcısı Bob Ross’un orijinal tabloları açık artırmaya çıkarılacak. Elde edilecek gelir, ülke genelindeki kamu televizyonlarına aktarılacak.

30 tablo satışa sunulacak

NBC News'ün haberine göre, Ross’a ait toplam satış değeri 850 bin ila 1,4 milyon dolar arasında değişen 30 tablo farklı müzayedelerde satışa çıkacak.

Kamu yayıncılığına fon kesintisi

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında imzaladığı kararnameyle Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve PBS televizyonuna yönelik kamu fonlarını sonlandırmıştı. Beyaz Saray, bu kuruluşların “partizan ve yanlı haberler için milyonlarca dolar vergi kaynağı kullandığını” iddia etmişti.

Bu karar, yüzlerce yerel radyo ve televizyon istasyonunun finansal krizle karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bazı istasyonlar acil bağış kampanyaları başlatırken, bazıları programlarını iptal etmek veya personel çıkarmak zorunda kaldı.

“Mutlu küçük ağaçlar” yeniden can bulacak

Müzayede gelirlerinin tamamı, American Public Television ve PBS istasyonlarına aktarılacak.

1983’ten 1994’e kadar yayınlanan “The Joy of Painting” programıyla milyonlarca izleyiciye resim yapmayı sevdiren Bob Ross, 1995 yılında hayatını kaybetmişti. Pandemi döneminde yayınlarının dijital platformlarda yeniden popülerlik kazanmasıyla, sanatçının “mutlu küçük ağaçlar” ve “hata yok, sadece mutlu kazalar var” sözleri bir kez daha geniş kitleler tarafından hatırlandı.

Sanatı herkesi kucaklıyordu

Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, “Bob Ross yaşamını sanatı herkese ulaştırmaya adadı. Bu müzayede, onun mirasının sanatı evlere taşıyan kamu televizyonlarını desteklemeye devam etmesini sağlıyor,” dedi.

ABD Kamu Televizyonu Başkanı Jim Dunford ise, “Kamu medyası her zaman kamu ve özel sektör arasında bir dayanışma örneği olmuştur. Bu açık artırma, bu ortaklığın en güzel göstergesi,” ifadelerini kullandı.