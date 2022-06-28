ABD'de kamyonla çarpışan yolcu treni devrilerek raydan çıktı

Los Angeles'tan Chicago'ya doğuya doğru hareket eder Amtrak treni, 243 yolcusu ve 12 mürettabatı ile Mendon, Missouri yakınlarındaki halka açık bir hemzemin geçitte damperli bir kamyonla çarpıştı. Kazada sekiz vagon ve iki lokomotif raydan çıktı.



Yetkillere göre kazada en az bir kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı.





