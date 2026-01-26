ABD'de kar fırtınası! 770 bin kişi elektriksiz kaldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan ve 'tarihi' olarak nitelendirilen kar yağışı ile dondurucu soğuklar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Özellikle Texas, New York, New Jersey ve Washington D.C. dahil olmak üzere ülkenin orta ve kuzeydoğu kesimlerinde kar fırtınası ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.

FlightAware verilerine göre, ülke genelinde bugün 10 binden fazla uçuş iptal edilirken, 8 binden fazla uçuş da ertelendi. Sert hava koşulları, hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı.

770 bin kişi elektriksiz kaldı

PowerOutage sitesinin paylaştığı bilgilere göre ise yaklaşık 260 bin kişinin Tennessee'de, 140 bine yakınının Texas'ta ve 125 bine yakınının Mississippi'de olmak üzere, kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde toplamda yaklaşık 770 bin kişi elektriksiz kaldı.

Başkent Washington D.C.'de kar kalınlığının 10 santimetreye, New York ve New Jersey eyaletlerinde ise 30 santimetreye kadar ulaşmasının beklendiği bildirildi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentte okulların yarın kapalı olacağını duyurdu. Mamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Kar yağışı şehrimizi kaplamaya başlarken ve koşullar tehlikeli hale gelirken, okul binalarını kapatmak New Yorkluların güvenliğini sağlamak için gerekli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

190 milyon kişi kar fırtınası riski altında

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede yaklaşık 190 milyon kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğuda ise kar fırtınası riski altında bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, fırtınanın yarına kadar etkisini sürdüreceğini, ardından çok düşük sıcaklıkların görülmesiyle birlikte buzlanma ve 'tehlikeli seyahat ve altyapı etkileri'nin birkaç gün devam edebileceği uyarısında bulundu.