ABD'de karantina ve sosyal mesafe kararı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesindeki tavsiyelerini gevşettiğini duyurdu.

CDC’den yapılan açıklamada, yeni yönergeye göre, artık enfeksiyona maruz kalan kişilerin aşılı olup olmamasına bakılmaksızın karantinaya girmesine ve sosyal mesafe kuralına uymalarına gerek kalmadığı belirtildi.

Virüse maruz kalmış kişilerin 10 gün boyunca maske kullanmalarının ve virüse maruz kaldıktan 5 gün sonra da COVID-19 testi yaptırmalarının daha yerinde olacağına da işaret edilen açıklamada, COVID-19 testi pozitif çıkan hastaların evde en az 5 gün kendilerini izole etmesi tavsiyesine devam edildi.

Açıklamada, ciddi hastalık riski bulunan kişilerin, toplumda virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu alanlarda maske kullanmaya devam etmesi önerisi de yapıldı.

CDC’den Greta Massetti, düzenlenen basın toplantısında, “Salgında gelinen mevcut durum iki yıl önceki şartlardan çok farklı ancak virüsün bir süre daha kalmaya devam edeceğini de biliyoruz.” diye konuştu.

CDC’nin yeni tavsiye değişikliklerinin, virüsün bulaşmasını yavaşlatmaya odaklanmak yerine, ciddi hastalıkları önlemeye öncelik vermenin amaçlandığı şeklinde değerlendirildi.

Ülkedeki COVID-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de salgının başladığı zamandan bu yana 92 milyon 720 bin vaka tespit edilirken, 1 milyon 36 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.