ABD’de kargo uçağı kazası sonrası kritik “güvenlik” kararı

Dün ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düşmüş ve 11 kişi hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan kritik bir hamle geldi.

Kaza sonrası uçuşlar azaltılıyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümet kapanmasının 33. gününde hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak için 40 havalimanında uçuş kapasitesinin yüzde 10 azaltılacağını bildirdi.

Havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik yeni önlemler, uçak kazasının hemen ardından gelse de Duffy kargo uçağının düşmesinin hava trafik kontrolüyle ilgisi olmadığını ve mekanik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

Duffy, bir aydır hava trafik kontrolörleri ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının maaşlarını alamadığına dikkati çekerken birçok çalışanın mali baskılar dolayısıyla ek iş yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Öncelik "güvenli seyahat"

Havaalanlarında personel sıkıntısı, uçuşlarda da daha fazla gecikme ve iptal yaşandığını belirten Duffy önceliklerinin "güvenli seyahat" olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, ulusal hava sahasındaki risk profilini azaltacak ek önlemler hakkında konuşacağız. Ek aksaklıklar olacağını tahmin ediyorum. Hava yollarıyla birlikte çalışıyoruz. Onlar da yolcularla birlikte çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Duffy, uygulanacak önlemlerden birinin 40 lokasyonda uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılması olduğunu, bu kısıtlamaların cuma sabahı başlayacağını belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da "Kontrolörlerimizin üzerindeki baskıyı azaltmak için planlanan kapasitede yüzde 10'luk bir azalma yapmanın uygun olacağına karar verdik." dedi.