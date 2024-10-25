ABD'de kasırga mağdurlarına yapay zeka ile para yardımı

ABD'de yapay zeka teknolojisinden yararlanarak geliştirilen afet yardım uygulaması, Helene ve Milton kasırgalarından etkilenen hanelere para yardımı sağlamak için kullanılacak. "GiveDirectly" adlı uygulamanın yoksulluğun ve kasırga hasarının yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek için Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka aracından yararlandığı bildirildi.

Kuzey Carolina ve Florida eyaletlerinde kasırgalardan etkilenen ailelere, akıllı telefon kullanarak kaydolacakları uygulama aracılığıyla yaklaşık 1000 dolarlık yardım yapılacağı açıklandı. Yetkililer, belgesiz afetzedelerin ya da akıllı telefon kullanamayan kişilerin bu yardımdan yararlanamayacağını belirtti.

Uygulamayı geliştiren yetkililer, afetzedelerin başvuru yükünü hafifleterek yardımların daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Helene ve Milton Kasırgaları

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida'nın kuzeybatı kıyılarını 26 Eylül'de saatte yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga, kısa sürede Georgia, Virginia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee eyaletlerini etkisi altına almıştı. Kasırga nedeniyle Florida’da 1,2 milyondan fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşanırken, Georgia’da 1 milyon, Güney Carolina’da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina’da da 600 bin bina elektriksiz kalmıştı.

Helene Kasırgası nedeniyle 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kasırgayı takip eden Milton Kasırgası ise en az 16 kişinin ölümüne ve bölgede büyük yıkıma yol açmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida ve Kuzey Carolina’da "afet durumu" ilan ederek federal yardım talimatı vermişti.