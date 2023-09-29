ABD'de kişisel tüketim harcamaları beklentiler dahilinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, ağustos ayında beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artış gösterdi.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri de kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, temmuz ayında da yüzde 0,2 olmuştu.

Harcamalar temmuzda yüzde 0,9 artmıştı

Kişisel tüketim harcamaları da ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları temmuzda yüzde 0,9 yükselmişti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Söz konusu veri, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.

Piyasa beklentileri, ağustosta çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artışın yüzde 0,2 olması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,3 olmuştu.