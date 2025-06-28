ABD'de Kongre baskını soruşturmasına katılan 3 savcının görevine son verildi

Associated Press'in (AP) iki kaynağa dayandırdığı haberde, Donald Trump yönetiminin, eski Başkan Joe Biden döneminde 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan savcıları hedef almaya devam ettiği belirtildi.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla AP'ye konuşan kaynaklar, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’nin imzasıyla dün yapılan tebligatla, Washington’da görev yapan ve 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan 3 savcının görevine son verildiğini ifade etti.

AP'nin gördüğü tebligatta, 3 federal savcının işlerine niye son verildiği konusunda bir açıklama bulunmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025'te başkanlık kararnamesi ile 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını olaylarına karıştığı için hapis cezası alan ve kovuşturması devam eden yaklaşık 1500 kişi için genel af çıkarmıştı.