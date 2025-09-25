ABD'de Kongre önüne dikilen Trump ve Epstein heykeli kaldırıldı

ABD'de Başkan Donald Trump ile reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ı el ele tasvir eden heykel salı günü Kongre binası önüne yerleştirilmişti. Altındaki plakada "Sonsuza dek en iyi arkadaşlar" yazısı yer alırken, kaidesinde ise Trump ile Epstein'ın "uzun soluklu bağı”na atıfta bulunan ifadeler bulunuyordu.

"İzin kurallarına uymuyor"

ABD Park Polisi, New York Times'a yaptığı açıklamada, Trump ile Epstein'ın el ele gösterildiği heykelin “izin kurallarına uymadığı” gerekçesiyle söküldüğünü bildirdi.

BREAKING: This Trump / Epstein statue to honor “friendship month” was mysteriously placed on the national mall.



I love it. Don’t stop talking about Epstein. pic.twitter.com/agUHriF0eq — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 23, 2025

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, "Demokratlar, medya ve bu heykeli yapan kuruluş, Epstein ve mağdurları hakkında yıllardır bilgi sahibiydi ancak hiçbir şey yapmadı. Başkan Trump ise şeffaflık çağrısı yaptı ve binlerce sayfalık belgeyle bunu yerine getiriyor" ifadelerine yer verildi.