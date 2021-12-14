ABD'de Kongre'deki baskında hasar için 31 kişiye dava

ABD’nin başkenti Washington DC Başsavcısı Karl Racine, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gruptan toplam 31 kişinin Washington ve sakinlerine fiziksel ve mali zarar verdiğini belirterek sanıklara karşı "ağır" mali cezalar talep edeceğini vurguladı. Racine, "Niyetimiz, bu şiddetli gangsterleri ve bu şiddetli nefret gruplarını sorumlu tutmak ve her kuruş zararı karşılamak" ifadelerini kullandı.

Dava, Kongre binasına ev sahipliği yapan Capitoll Hill bölgesini saldırıya karşı savunan polis güçlerini desteklemek için yaklaşık bin 100 ek polis memurunun görevlendirilmesinin maliyetlerini karşılamayı amaçlıyor ve bunun milyonlarca dolar olduğu belirtiliyor. Ayrıca, saldırı sırasında yaralanan polislerin tıbbi ve ücretli izin masraflarının da karşılanması amaçlanıyor.



ABD’de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak’ta, seçimi kazanan Joe Biden’ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın yapmıştı. Saatler süren şiddet olayları sırasında 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı ve ertesi gün Kongre’yi savunduğu sırada aldığı yaralar nedeniyle 1 polis memuru da yaşamını yitirdi.