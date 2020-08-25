ABD'de konut fiyatları haziranda yükseldi
ABD'de konut fiyatları haziranda yüzde yıllık yüzde 3,5 arttı.
S&P CoreLogic Case Shiller, haziran ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyatlarına dair verilerine göre, ABD'deki konut fiyatları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 3,8'lik beklentinin altında, yüzde 3,5 yükseldi. Konut fiyatları mayıs ayında yüzde 3,6 yükselmişti.
Diğer yandan, ABD Federal Konut Finansmanı Kurulu verilerine göre ABD'de konut fiyat endeksi haziran ayında, yüzde 0,1'lik beklentinin üzerinde, aylık yüzde 0,9 yükseldi. Endeks mayıs ayında yüzde 0,2 düşmüştü.
Konut fiyat endeksi yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 504 yükseldi.