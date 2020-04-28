ABD'de konut fiyatları şubatta yüzde 4,2 arttı

S&P CoreLogic Case Shiller, şubat ayına ilişkin Ulusal Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'deki konut fiyatları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 yükseldi. Söz konusu endeks, şubatta bir önceki aya kıyasla da yüzde 3,9 artış kaydetti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise aynı dönemde yıllık bazda yüzde 3,5 yükseldi. Söz konusu endekse ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 3,2 artması yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, Phoenix (yüzde 7,5), Seattle (yüzde 6), Tampa (yüzde 5,2) ve Charlotte (yüzde 5,2) oldu.

Konut fiyatlarının en az arttığı kentler ise Chicago (yüzde 0,7) ve New York (Yüzde 1,5) olarak belirlendi.