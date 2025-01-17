ABD'de konut inşaatı arttı

ABD'de 2024 yılı Aralık ayında yeni konut inşaatı başlangıçları yüzde 15,8 artarak 1 milyon 499 bin oldu. Beklentiler ise bu rakamın 1 milyon 320 bin olacağı yönündeydi.

Kasım ayında yeni konut inşaatı başlangıçları 1 milyon 294 bin seviyesindeydi.

Konut inşaat izinleri de beklentileri geçti

Toplam konut inşaat izinleri aralık ayında yüzde 0,7 düştü ve 1 milyar 483 bin oldu. Beklentiler ise 1,46 milyon olacağı yönündeydi.

Müstakil ev inşaatı ise aralık ayında artış gösterdi. Ancak, artan mortgage oranları ve piyasadaki yeni ev bolluğu nedeniyle kazanç sınırlı oldu.

Ticaret Bakanlığı Nüfus Sayım Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, konut inşaatının büyük bir kısmını oluşturan müstakil konut başlangıçları geçen ay yüzde 3,3 artarak mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1 milyon 50 bin adede yükseldi.

Kasım ayı verisi 1 milyon 11 binden, 1 milyon 16 bin adede revize edildi.

Aralık ayında müstakil konut inşaatı için verilen izinler yüzde 1,6 oranında artarak 992 bin adede ulaştı.