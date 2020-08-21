ABD'de konut satışları temmuzda yüzde 24,7 arttı
ABD genelinde gerçekleştirilen konut satışları temmuz ayında yüzde 24,7 yükselerek yıllık 5 milyon 860 bin satışa ulaştı.
ABD Ulusal Emlak Derneği'nin verilerine göre temmuz ayında ABD'de konut satışları aylık yüzde 24,7 arttı ve üst üste ikinci ay yükselerek yıllık toplam 5 milyon 860 bin konut satışına ulaştı.
Konut satışlarındaki yıllık değişim yüzde 8,7 artış oldu.
Ülkenin toplam konut stokları temmuzda aylık yüzde 2,6 ve yıllık yüzde 21,1 düşüşle 1 milyon 500 bine geriledi.