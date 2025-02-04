ABD'de köpek dövüştüren bir kişiye yaklaşık 500 yıl hapis cezası verildi!

ABD'de Georgia eyaletinde köpek dövüşü ve hayvanları istismar suçlarından yargılanan bir kişiye rekor hapis cezası verildi.

NBC News'ün haberine göre, Vincent Lemark Burrell isimli kişi, mülkünde Kasım 2022'de el konulan 107 köpek dahil çok sayıda hayvana kötü muamelede bulunduğu ve köpek dövüşü yaptırdığı gerekçesiyle yargılanıyordu. 57 yaşındaki Vincent Lemark Burrell hakkındaki karar açıklandı.

Vincent Lemark Burrell, köpek dövüştürmeyle "saldırganlığı artırmak üzere" kısa zincirlerle kütüklere bağlanmış, yetersiz beslenen ve barınağı olmayan 107 köpeği istismar etmekten suçlu bulundu ve 475 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Burrell'a verilen cezanın köpek dövüşleriyle ilişkili suçlar kapsamında verilen en uzun hapis cezası olduğu kaydedildi. Burrell'ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi.

Burrell'in mülkünden alınan köpekler, hayvan kurtarma merkezine götürüldü.