ABD'de koronavirüs yardım paketinde ilerleme kaydedildi

04 Ağustos 2020

ABD'de en önemli gündem maddelerinin başında koronavirüs önlem paketi yer alıyor. Beyaz Saray tarafların anlaşamaması durumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tek başına da karar alma yetkisinin olduğunu belirtti.

Görüşmelerde öne çıkan en önemli unsur geçtiğimiz Cuma günü süresi dolan ve salgın nedeniyle işini kaybeden milyonlarca ABD'linin evine ekmek götürmesini sağlayan haftalık 600 dolar seviyesindeki yardım.

Taraflar yaklaşık iki saatlik bir görüşme gerçekleştirirken ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin "biraz mesafe katedildiğini" açıkladı.

Günün ilerleyen saatlerinde kamerların karşısına geçen Trump "iyi bir görüşme" gerçekleştirildiğini ancak sorunun Demokratların çoğunluk oldukları şehirler ve eyaletler için koronavirüs ile alakası olmayan konularda da harcama yapabilecekleri kurtarma paketi istemeleri olduğunu söyledi.

Trump "Bunun için 1 trilyon dolar para istiyorlar... Biz bunun adil olmadığını düşünüyoruz" dedi.