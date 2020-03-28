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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 1711'e yükseldi.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1711'e yükseldi
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