ABD'de koronavirüsten son 24 saatte ölenlerin sayısı rekor kırdı
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte ölenlerin sayısı 4.500 kişi ile günlük bazda en yüksek seviyeye ulaştı.
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John Hopkins Üniversitesi tarafından belirlemeye göre, ülkede son 24 saatte pandemi nedeniyle ölenlerin sayısı 4500 kişi ile rekor kırdı. Ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 380 bin 685'e yükseldi.
ABD'de dün artan koronavirüs vakaları nedeniyle 65 yaşın üzerindeki herkese aşı uygulanması önerisinde bulunulmuştu.