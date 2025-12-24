ABD'de kripto sektöründe birleşme ve satın almalarda rekor yıl

ABD'de kripto para sektöründe 2025 yılı, birleşme ve satın alma işlemleri açısından rekorlarla anıldı. Yıl boyunca toplam 267 anlaşma yapılırken, işlemlerin toplam değeri 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2024'te kaydedilen 2,17 milyar dolarlık hacmin yaklaşık dört katına karşılık geliyor.

Financial Times'ın aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin kripto varlıkları ulusal öncelik olarak tanımlaması, sektöre olumlu yaklaşan düzenleyicilerin görevlendirilmesi ve bazı yüksek profilli davaların düşürülmesi, sermaye girişlerini hızlandırdı. Ayrıca ulusal kripto rezervi oluşturulmasına yönelik adımların da piyasa güvenini desteklediği değerlendiriliyor.

En büyük satın alma işlemi Coinbase'den

Yılın en büyük satın alma işlemi, Coinbase'in türev borsası Deribit'i 2,9 milyar dolara bünyesine katması oldu. Kraken, NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolara satın alırken, Ripple da Hidden Road için 1,25 milyar dolar ödedi.

Kripto şirketleri halka arz tarafında da güçlü bir performans sergiledi. Gemini, Circle ve Bullish'in gerçekleştirdiği halka arzlarla toplam 14,6 milyar dolar kaynak sağlandı. Bu rakam, 2024'te yapılan dört halka arzdan elde edilen 310 milyon doların oldukça üzerine çıktı.

Uzmanlar, lisanslı şirketlere yönelik satın alma eğiliminin 2026 yılında da sürebileceğini, özellikle yeni düzenlemelerle birlikte stablecoin alanında faaliyet gösteren şirketlere olan ilginin artmasının beklendiğini ifade ediyor.