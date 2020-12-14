ABD'de kritik gün: Biden'in başkanlığı oylanacak

ABD'de seçiciler kurulu bugün toplanarak seçimin galibi Joe Biden'ın ABD başkanı oluşunu kesinleştirecek oylamayı gerçekleştirecek.

Bu oylama tamamlandıktan sonra seçim sonuçlarına itiraz eden Başkan Donald Trump'ın kaybettiği kesinleşmiş olacak.

ABD'de tarih boyunca prosedür gereği yapılan bu oylama Trump'ın yoğun itirazları nedeniyle ilk kez bu kadar önemli bir olay halini aldı.

ABD'de seçim sonuçları Biden'in 538 delegeden 306'sını kazandığını gösterirken Trump 232 delegede kalmıştı.

Geçmişte eyalette seçimi kazanan aday yerine başka aday lehine oy kullanan delegeler görülmüş olsa da büyük çoğunluk seçmenlerin tercihi yönünde oy kullanıyor. Yetkililer bu durumda bir değişiklik yaşanmayacağı tahmininde bulunuyorlar.

Trump geçen seçiciler kurulu oylamasında Biden'ın kazandığı kesinleşirse Beyaz Saray'dan ayrılacağını söylemiş ancak seçim sonuçlarının değiştirilmesi için eşi görülmemiş bir hukuk savaşı başlatmıştı.